Регионы

Мэр Тольятти отказался судиться с местным общественником

22:45, 07 июня 2020

Мэр Тольятти Сергей Анташев заявил, что не станет судиться с местным общественником Валерием Кандалинцевым, в отношении которого градоначальник ранее подал иск о защите чести и достоинства на 15 млн рублей.

Копию иска Кандалинцев выкладывал в соцсетях. Поводом для его подачи стала серия постов общественника, посвященная выборам автора памятнику женщине-солдату. Кандалинцев был недоволен аннулированием результатов народного голосования по выбору скульптора, в котором побеждал местный житель Алексей Кузнецов. В итоге работу поручили Зурабу Церетели.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ¾ÑÐ¾Ð³Ð¸Ðµ ÑÐ¾Ð»ÑÑÑÑÐ¸Ð½ÑÑ, Ð½ÐµÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾Ðµ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð½Ð°Ð·Ð°Ð´ Ñ Ð¾Ð±ÑÐ°ÑÐ¸Ð»ÑÑ Ñ Ð¸ÑÐºÐ¾Ð¼ Ð² ÑÑÐ´ Ð¾ Ð·Ð°ÑÐ¸ÑÐµ ÑÐµÑÑÐ¸, Ð´Ð¾ÑÑÐ¾Ð¸Ð½ÑÑÐ²Ð° Ð¸ Ð´ÐµÐ»Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ¿ÑÑÐ°ÑÐ¸Ð¸ Ðº Ð¶Ð¸ÑÐµÐ»Ñ Ð½Ð°ÑÐµÐ³Ð¾ Ð³Ð¾ÑÐ¾Ð´Ð° ÐÐ°Ð½Ð´Ð°Ð»Ð¸Ð½ÑÐµÐ²Ñ Ð. Ð®. Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ, Ð² ÐÐµÐ½Ñ ÑÐ¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°ÑÐµÐ³Ð¾ Ð»ÑÐ±Ð¸Ð¼Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ð¾ÑÐ¾Ð´Ð° Ð¸ Ð² Ð¿ÑÐ°Ð·Ð´Ð½Ð¸Ðº ÐÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¾Ð¹ Ð¢ÑÐ¾Ð¸ÑÑ, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐ¹ ÑÐ¸Ð¼Ð²Ð¾Ð»Ð¸Ð·Ð¸ÑÑÐµÑ Ð²ÑÐµÐ¾Ð±ÑÐµÐµ ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ, ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð»ÑÐ±Ð¸Ðµ Ð¸ Ð¿ÑÐ¸Ð¼Ð¸ÑÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ð¼Ð¾Ð¸ Ð±Ð»Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ðµ, Ð´ÑÑÐ·ÑÑ Ð¸ ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¾Ð¼ÑÑÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¸ÐºÐ¸ Ð¾Ð±ÑÐ°ÑÐ¸Ð»Ð¸ÑÑ ÐºÐ¾ Ð¼Ð½Ðµ Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ±Ð¾Ð¹ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¸ÑÑ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½ÐµÐ³Ð¾. Ð Ñ ÐºÐ°Ðº ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¾ÑÐ»Ð°Ð²Ð½ÑÐ¹ ÑÐ´ÐµÐ»Ð°Ð» ÑÑÐ¾. Ð¯ Ð½Ðµ Ð±ÑÐ´Ñ ÑÑÐ´Ð¸ÑÑÑÑ Ñ Ð½Ð¸Ð¼.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð¡ÐµÑÐ³ÐµÐ¹ ÐÐ½ÑÐ°ÑÐµÐ² (@sa_antashev)

Анташев объявил о «прощении» Кандалинцева в Instagram.

Некоторое время назад я обратился с иском в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации к жителю нашего города Кандалинцеву. Сегодня, в день рождения нашего любимого города и в праздник Великой Троицы, который символизирует всеобщее единение, человеколюбие и примирение, мои близкие, друзья и единомышленники обратились ко мне с просьбой простить последнего. И я, как человек православный, сделал это, — написал мэр.

Ранее Анташев подписал постановление об ограничении посещения парков, набережных, пляжей и городских лесов. Он также пригрозил ещё больше ужесточить ограничения, если горожане не будут соблюдать меры безопасности, передавал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях