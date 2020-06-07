Мэр Тольятти отказался судиться с местным общественником

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Мэр Тольятти Сергей Анташев заявил, что не станет судиться с местным общественником Валерием Кандалинцевым, в отношении которого градоначальник ранее подал иск о защите чести и достоинства на 15 млн рублей.

Копию иска Кандалинцев выкладывал в соцсетях. Поводом для его подачи стала серия постов общественника, посвященная выборам автора памятнику женщине-солдату. Кандалинцев был недоволен аннулированием результатов народного голосования по выбору скульптора, в котором побеждал местный житель Алексей Кузнецов. В итоге работу поручили Зурабу Церетели.

Анташев объявил о «прощении» Кандалинцева в Instagram.

Некоторое время назад я обратился с иском в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации к жителю нашего города Кандалинцеву. Сегодня, в день рождения нашего любимого города и в праздник Великой Троицы, который символизирует всеобщее единение, человеколюбие и примирение, мои близкие, друзья и единомышленники обратились ко мне с просьбой простить последнего. И я, как человек православный, сделал это, — написал мэр.

Ранее Анташев подписал постановление об ограничении посещения парков, набережных, пляжей и городских лесов. Он также пригрозил ещё больше ужесточить ограничения, если горожане не будут соблюдать меры безопасности, передавал NEWS.ru.