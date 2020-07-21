Мэр Хабаровска призвал горожан прекратить митинги против ареста Фургала

https://static.news.ru/photo/b602b45c-cb2e-11ea-951b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к жителям города с призывом прекратить митинги против ареста губернатора Сергея Фургала. По мнению градоначальника, людям и властям стоит заниматься развитием своей малой родины.

Также Кравчук отметил, что в настоящее время необходимо оказать поддержку назначенному президентом страны Владимиром Путиным врио губернатора края Михаилу Дегтярёву, прибывшему в Хабаровск 21 июля. По словам мэра, он также постарается помочь политику на новом месте.

По поводу митингов могу сказать, что надо прекращать. Нужно заниматься теми вопросами, которыми всегда занимались, — развивать город Хабаровск, Хабаровский край. Потому что это наша родина, наша жизнь, наши дети, вообще наши семьи. Когда спокойствие в доме, тогда и всё хорошо, — цитирует Кравчука РИА Новости.

Как отметил мэр, на представлении врио губернатора о митингах в поддержку Фургала речь не шла.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них, 11 июля, приняли участие около 30 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв разместил в своём Instagram запись отрывка новостей Первого канала о своём назначении, под которой в скором времени появились несколько тысяч гневных комментариев.