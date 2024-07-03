Мэр Энергодара рассказал о последствиях атаки ВСУ Мэр Энергодара Сеновоз заявил об угрозе жизнеобеспечению из-за удара ВСУ

Фото: МО Украины

В результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» большая часть Энергодара осталась без света и воды, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале. По его словам, создана значительная угроза жизнеобеспечению города. Он также призвал жителей ограничить использование бытовых электроприборов.

В результате атаки большая часть города без света и воды. Создана значительная угроза жизнеобеспечению города, — написал Сеновоз.

Мэр добавил, что удары по объектам жизнеобеспечения Энергодара ведутся уже на протяжении двух недель. Так, 19 июня в результате атаки ВСУ была полностью разрушена подстанция «Луч», а 21 июня была частично повреждена вторая городская подстанция «Радуга», которая на данный момент единственная, снабжающая Энергодар электроэнергией.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было осведомлено об уничтожении поста радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке в результате обстрела со стороны ВСУ. Там отметили, что эта информация будет включена в заявления о текущей ситуации, подготовленные гендиректором Рафаэлем Гросси.

Представитель МИД РФ Мария Захарова до этого заявила, что Россия намерена принимать ответные меры и делать все возможное, чтобы лишить Украину возможности атаковать энергетические объекты страны. По ее словам, Москва понимает, что Киев не способен на переговоры и отчаянно желает нанести неприемлемый ущерб экономике, а также поставить под удар ядерную безопасность всей Европы.