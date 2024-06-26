В МАГАТЭ отреагировали на сообщения об уничтожении радиационного поста ЗАЭС В МАГАТЭ заявили, что осведомлены об уничтожении радиационного поста на ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осведомлено об уничтожении поста радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке в результате обстрела со стороны ВСУ, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе агентства. Там отметили, что эта информация будет включена в заявления о текущей ситуации гендиректора Рафаэля Гросси.

Нам известно о сообщении, на которое вы ссылаетесь, — заявили в МАГАТЭ в ответ на соответствующий вопрос.

Представители Запорожской АЭС ранее сообщили, что Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии пост радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. Там отметили, что в результате атаки объект уничтожен.

До этого в пресс-службе Запорожской атомной электростанции сообщили о нападении украинских военных на подстанцию «Радуга». В результате атаки была нарушена работа инфраструктурных объектов атомной электростанции. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.

В свою очередь глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на Энергодар. По его словам, использование БПЛА против Запорожской АЭС и ее окрестностей неприемлемо.