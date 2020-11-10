Мэр Дербента покинул свой пост

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал сложной ситуацию с коронавирусом в городе. При этом он заявил, что принимая решение об ограничениях, власти Петербурга будут ставить в приоритет здоровье жителей, а не экономику.

К сожалению, время ставит нас перед выбором между жизнью и здоровьем горожан и экономикой. Мы выбираем жизнь и здоровье петербуржцев, — цитирует Беглова его пресс-служба. Он уточнил, что город пока...