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Мэр Дербента покинул свой пост

17:44, 10 ноября 2020
Хизри Абакаров Хизри Абакаров Фото: derbent.ru

Хизри Абакаров досрочно прекратил свои полномочия в качестве главы дагестанского Дербента. Об этом он рассказал в Instagram.


Жизнь не стоит на месте, она движется вперёд, происходят изменения. Сегодня я подписал постановление о досрочном прекращении мною полномочий главы городского округа «город Дербент». С 11 ноября 2020 года временно исполняющим обязанности главы города назначается мой первый заместитель Рустамбек Пирмагомедов, — сообщил Абакаров.

Причины своего решения он не раскрыл, однако заверил жителей города, что не покидает их насовсем. Абакаров пообещал «регулярно приезжать и курировать работу по обновлению и улучшению Дербента».

Как сообщал NEWS.ru, накануне руководитель Росавиации Александр Нерадько был назначен временно исполняющим обязанности главы Министерства транспорта РФ. 

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