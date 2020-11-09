Назначен врио главы Минтранса

Руководитель Росавиации Александр Нерадько назначен временно исполняющим обязанности главы Министерства транспорта РФ. Об этом распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Российской Федерации на первого заместителя министра транспорта Российской Федерации — руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Нерадько Александра Васильевича, — говорится в документе.
Ранее стало известно, что министр транспорта России Евгений Дитрих был отправлен в отставку. При этом с занимаемых постов были сняты главы ещё трёх ведомств — Минэнерго, Минприпроды и Минстроя.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка ряда российских министров, произошедшая 9 ноября, является обычной ротацией. Это стандартный процесс, который никак не связан с невыполнением политиками поручений главы государства.