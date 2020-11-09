Назначен врио главы Минтранса

https://static.news.ru/photo/4f201ffc-22b0-11eb-b4c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Росавиации Александр Нерадько назначен временно исполняющим обязанности главы Министерства транспорта РФ. Об этом распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Российской Федерации на первого заместителя министра транспорта Российской Федерации — руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Нерадько Александра Васильевича, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что министр транспорта России Евгений Дитрих был отправлен в отставку. При этом с занимаемых постов были сняты главы ещё трёх ведомств — Минэнерго, Минприпроды и Минстроя.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка ряда российских министров, произошедшая 9 ноября, является обычной ротацией. Это стандартный процесс, который никак не связан с невыполнением политиками поручений главы государства.