В Кремле назвали обычной ротацией отставку нескольких министров

https://static.news.ru/photo/2b6fbc10-2270-11eb-b0cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отставка ряда российских министров, произошедшая 9 ноября, является обычной ротацией. Это стандартный процесс, который никак не связан с невыполнением политиками поручений главы государства. Так снятие с должностей нескольких министров прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что с занимаемых постов были сняты главы четырёх ведомств — Минэнерго, Минприпроды, Минтранса и Минстроя.

По словам Пескова, процесс исполнения поручения президента находится под контролем у Белого дома и контрольного управления главы государства. Члены последнего регулярно отслеживают всю необходимую статистику, доклады о которой получает сам президент.

Часть поручений, в силу текущих причин, текущих проблем, которые могут возникать, сроки исполнения этих поручений могут сдвигаться вправо, или могут приниматься энергичные меры для своевременного выполнения этих поручений, — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду на то, что внесённые им кандидатуры на посты в правительстве найдут поддержку депутатов Госдумы после их рассмотрения. Об этом он сказал в ходе совещания с вице-премьерами.