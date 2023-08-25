Медведь бросился на туристов на Камчатке

Фото: Toni Pfaffenbauer/imageBROKER.com/Global Look Press

Медведица бросилась в погоню за лодкой с туристами на Камчатке. Видео случившегося публикует Telegram-канал «Борус». Отмечается, что людям удалось оторваться от хищника, который посчитал водный транспорт угрозой для себя.

На кадрах видно, как на лодку, которая плывет по реке, с берега выбегает зверь и бросается в воду. В это время на берегу остаются еще две особи. С женскими криками, звучащими за кадром, лодка устремляется вперед на всех парах. Медведь отстает.

В начале недели медведя заметили в Костроме. Он бегал по улицам и от испуга взобрался на дерево на высоту почти 15 метров. Животное усыпили и сняли.

Для спасения развернули две лестницы высотой 30 и 50 метров. Помимо МЧС в операции участвовали сотрудники МВД и Росгвардии.

Ранее в Новосибирске решилась судьба пяти брошенных цирковых медведей. Их нашли в 2022 году в тесных клетках на морозе без еды и воды. Животные выли от голода и холода. Все это время волонтеры заботились о них, кормили и лечили.

Хищников готовы принять экопарки в Шерегеше и Карелии, но для этого придется собрать порядка четырех миллионов рублей. Они нужны для строительства пяти вольеров. Зоозащитники просят сибиряков помочь с этим.