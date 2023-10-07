Медведица-сирота Машенька из Пермского края окрепла и вышла на волю Медведицу Машеньку выпустили в лес под Соликамском после реабилитации

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Маленькую медведицу-сироту Машеньку, которую весной нашли в Ганском округе Пермского края, отпустили на волю спустя 4,5 месяца реабилитации, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин. По его словам, за это время она окрепла и превратилась в молодую медведицу.

Махонин напомнил, что трехмесячную медведицу нашли в мае в Ганском округе. Она была истощена и сильно ослаблена — детеныши в таком возрасте не могут выжить одни в дикой природе. Ей вызвались помочь специалисты Минприроды. Они обследовали звереныша и назвали его Машенькой. Выхаживали животное в Центре Пажетновых в Тверской области, который помогает бурым медведям.

За 4,5 месяца реабилитации под чутким присмотром специалистов Машенька окрепла до 26–27 кг и многому научилась. Теперь она способна прокормиться, избегать опасностей, сможет обустроить берлогу и перезимовать в ней. Настало время возвращаться в родные края, — поделился пермский губернатор.

По словам Махонина, недавно Машеньку выпустили на территории Соликамского заказника, который входит в особо охраняемую природную территорию регионального значения. Глава региона отметил, что это место является наиболее подходящим для интеграции животного в дикую природу.

Губернатор также показал видео, на котором запечатлены первые секунды вольной жизни молодой медведицы. На опубликованных кадрах видно, что Машенька сама справляется с поиском еды и активно играет в лесу.

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