Малышка-панда из Московского зоопарка открыла глазки

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Малышка-панда, которая появилась на свет в Московском зоопарке в конце августа, открыла глаза, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Это, по ее словам, произошло на 42-й день после ее рождения.

Детеныш уже реагирует на свет, а вот видеть начнет ближе к концу октября, когда панде будет около двух месяцев, уточнила Акулова. Свое сообщение она сопроводила видео, на котором видно, как малышка пытается выползти с лежака.

По результатам очередного осмотра весит наша малышка уже два килограмма 134 грамма. Растет наша радость, — поделилась Акулова.

24 сентября стало известно, что детеныш панды Диндин из Московского зоопарка оказался девочкой. 24 сентября малышке исполнился месяц. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, и детеныш, и мать чувствуют себя прекрасно.

О том, что в Московском зоопарке появился на свет здоровый детеныш панды, стало известно 30 августа. Это первый случай в истории России. Родителями стали подаренные китайским правительством панды Жуи и Диндин. Они были переданы Пекином в дар в честь 70-летия установления российско-китайских отношений.