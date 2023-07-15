Медведь убил девушку в Магадане

Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Жительница Магадана погибла после нападения медведя, сообщает в Telegram пресс-служба МВД России по Магаданской области. В ведомстве подчеркнули, что после нахождения тела девушки медведь был убит. По факту произошедшего проводится проверка.

По данным МВД, смертельное нападение произошло 15 июля около 15:00 (07:00 мск) в районе Танкодрома в Магадане.

В дежурную часть отдела МВД России по Магадану по линии 112 поступило сообщение о том, что в областном центре медведь напал на девушку. Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки. Медведь ликвидирован, — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Следственного комитета производят осмотр места нападения.

Ранее в Камчатском крае медведь загнал местного жителя на крышу автомобиля после того, как тот пытался его покормить на трассе. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, как мужчина идет в сторону животного с протянутой рукой. Вначале зверь пытается отбежать, но затем уверенно направляется к мужчине.

До этого сообщалось, что в Подмосковье медведица выгнала из дома свою хозяйку, которая впоследствии решила застрелить зверя. Предположительно, жительница Одинцовского округа плохо закрыла дверь клетки или вовсе забыла ее запереть, что позволило медведице выбраться наружу.