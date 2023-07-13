Медведь загнал жителя Камчатки на крышу автомобиля и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Камчатском крае медведь загнал местного жителя на крышу автомобиля после того, как тот пытался его покормить на трассе, кадрами с места произошедшего поделился Telegram-канал SHOT. На записи видно, как мужчина подходит к дикому животному с протянутой рукой. Вначале зверь пытается отбежать, но затем уверенно направляется в сторону мужчины. Позднее медведь все же ушел с дороги.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье медведица выгнала из дома свою хозяйку, которая впоследствии решила застрелить зверя. Предположительно, жительница Одинцовского округа плохо закрыла дверь клетки или вовсе забыла ее запереть, что позволило медведице выбраться наружу, после чего начала бегать за женщиной по всему участку.

До этого в Кировске мужчина встретил медведя на городском кладбище, когда тот пробирался через оградки. Мужчина не испугался зверя, — напротив, он попытался завести беседу с косолапым, задав ему вопрос из песни Леонида Утесова: «Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?»