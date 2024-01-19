Медсестры в Калининградской области пожаловались Путину на низкие зарплаты

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Фельдшеры и медсестры детской поликлиники в Калининграде пожаловались на низкое жалование и отсутствие новогодней премии, пишет Telegram-канал Amber Mash. В обращении, написанном в том числе на имя президента России Владимира Путина, говорится, что месячная зарплата среднего медицинского персонала здесь составляет 30 тысяч рублей. Канал отмечает, что по данной жалобе уже проводится проверка.

Ранее в Свердловской области сотрудники скорой помощи записали видеообращение к президенту страны, где также жаловались на низкие зарплаты и переработки. Специалисты потребовали увеличить количество выездных бригад, ввести оплату ночных смен, построить отапливаемые гаражи и отремонтировать отделения. В случае, если до 1 феврали требования не будут удовлетворены, медики пригрозили устроить забастовку.

После этого к ним приехала с проверкой делегация свердловского Минздрава. В департаменте информполитики отметили, что главные внештатные специалисты оценят расписание сотрудников скорой помощи и начисление им заработной платы.

До этого в Североуральске женщина пожаловалась в соцсетях на неубранную кучу снега, которую ей набросали ко входу в дом. Спустя непродолжительное время снег убрали, однако после этого к ней домой директор и учредитель ООО «СибирьЭкоСтрой». По словам женщины, они ее «оттаскали за волосы, испинали и нахаркали в лицо».