К пожаловавшимся Путину свердловским медикам приехали с проверкой К пожаловавшимся Путину медикам приехала делегация из свердловского Минздрава

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Делегация свердловского Минздрава приехала в Кушву с проверкой к медикам, пожаловавшимся на низкие зарплаты президенту России Владимиру Путину, пишет ЕАН. В департаменте информполитики отметили, что главные внештатные специалисты оценят расписание сотрудников скорой помощи и начисление им заработной платы.

В ходе проверки сотрудники Минздрава и главные внештатные специалисты оценят штатное расписание, начисление заработной платы, а также материально-технические условия, — уточнили там.

Ответственным за решение ситуации назначен заместитель губернатора Павел Креков. Министерство уже установило, что скорую медицинскую помощь жителям Кушвы оказывают в полном объеме. Все результаты проверки будут переданы губернатору Евгению Куйвашеву. Ситуацией также заинтересовались в прокуратуре.

Видеообращение сотрудников станции скорой помощи было опубликовано 15 января. Они пожаловались на низкие зарплаты и переработки. Специалисты потребовали увеличить количество выездных бригад, ввести оплату ночных смен, построить отапливаемые гаражи и отремонтировать отделения. В случае, если до 1 феврали требования не будут удовлетворены, медики пригрозили устроить забастовку.

Сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская ранее заявила, что прослушка разговоров врачей с пациентами в больницах Москвы может привести к утечкам аудиозаписей. По ее мнению, это также станет демотивацией для врачей и может привести к ухудшению качества лечения.