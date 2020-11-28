Медикам Хабаровского края после жалоб выплатят деньги за работу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/7685fdf4-32ce-11eb-aeb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неоплаченные надбавки медикам Хабаровского края за работу с заражёнными коронавирусом выплатят в ближайшее время, сообщил исполняющий обязанности зампредседателя правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов.

По его словам, сложности с выплатами связаны с задержками федеральных денег.

Я надеюсь, что эта ситуация в ближайшее время разрешится, потому что был соответствующий доклад в аппарат правительства и решения там все приняты, чтобы эту ситуацию урегулировать, — заявил он.

Никонов также рассказал, что региональные власти решили доплачивать студентам медколледжей, которые работают в больницах и поликлиниках края. В настоящее время такую выплату в размере 10 тысяч рублей получают только студенты медвузов, не включённые в штат.

И такая же мера, только в размере семи тысяч рублей, будет распространена на студентов медколледжей, но это будет за счёт краевых средств. Это будет большое подспорье, — отметил он.

Никонов уточнил, что сейчас в медорганизациях работают около 500 студентов Хабаровского и Комсомольского-на-Амуре медицинских колледжей. Они получат выплаты за ноябрь и декабрь в размере 14 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

Согласно данным регионального Минздрава, ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае остаётся сложной. По состоянию на 29 ноября в общей сложности COVID-19 заболели 24 246 человек (+329 за сутки), выздоровели 16 924 жителя края, умерли 157. В регионе развернута 3291 койка, не занятыми остаются 437. Загруженность фонда составляет в среднем 85,8%. Лечение получают более семи тысяч местных жителей. Ежесуточный прирост числа заражённых достигает 1,4%, что на уровне средних значений по Дальнему Востоку.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав Хабаровского края ежедневно получает до десятка обращений от медработников об отсутствии федеральных выплат за работу с коронавирусными больными в октябре 2020 года. В связи с этим руководство края намерено обратиться к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой содействовать в решении проблемы.