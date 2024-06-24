Медик из Дагестана рассказала о героизме раненого полицейского Медик из Дагестана: раненый полицейский умолял отпустить его помочь товарищам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Получивший тяжелое ранение полицейский умолял медиков отпустить его к месту столкновения с террористами, сообщила Telegram-каналу Mash Gor оказывавшая помощь пострадавшим медработник. По ее словам, сотрудник рвался помочь своим товарищам.

Отпустите меня, там мои братья, я должен вернуться, — передала слова полицейского медик.

Согласно предварительным данным, мужчина выжил после тяжелого ранения.

Вечером 23 июня в Махачкале и Дербенте произошли нападения на религиозные здания и полицейских. Террористы открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, а также забросали «коктейлями Молотова» церкви и синагогу. В СК сообщили, что, по предварительным данным, при атаке боевиков были убиты 15 полицейских, а также четверо гражданских, включая православного священника. В ведомстве заявили о ликвидации пяти террористов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее назвала ответственных за теракт в республике. По ее словам, преступление было спланировано врагами России, которые находятся за границей. Матвиенко убеждена, что целью ответственных за теракт было посеять раздор и взорвать российское общество изнутри. Председатель верхней палаты парламента также выразила соболезнования родным и близким погибших и раненых.