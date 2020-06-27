МЧС остановило перекачку стоков обогатительной фабрики «Норникеля» в тундру

https://static.news.ru/photo/59d1e202-b913-11ea-b7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

ГУ МЧС сообщило об остановке перекачки в тундру стоков из хвостохранилища Талнахской горно-обогатительной фабрики, принадлежащей «Норникелю». Неизвестные злоумышленники занимались этим длительное время.

Есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. Перекачка жидкости прекращена, — сообщает ведомство.

На месте работают специалисты, ведётся оценка масштаба загрязнения. Представители Росприроднадзора организовали забор проб в трёх точках: в районе хвостохранилища, на реках Хараелах и Норильской.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на месте происшествия обнаружена мобильная насосная станция, к которой были подсоединены два резиновых трубопровода диаметром около 400 мм. По словам собеседника, уже проведена разведка тундровой зоны.

Установить границы вытекания жидкости невозможно из-за заболоченности местности. Угрозы попадания вредных веществ в систему водоснабжения Норильска нет, — уточнили в правоохранительных органах.

Ранее на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива. Всё случилось 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб. «Норникель» уже потратил на ликвидацию аварии 5 млрд рублей — около 0,5% прошлогодней прибыли, писал NEWS.ru.