В МЧС Кубани предупредили о формировании смерчей над Чёрным морем

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В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы формирования смерчей от Анапы до бухты Инал. Кроме того, в крае прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.

В ближайшие 1–​3 часа и до конца суток 21 июля над Чёрным морем на участке от Анапы до бухты Инал, Магри-Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем, — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Во вторник в Краснодаре уже прошли ливни, в результате которых оказались подтопленными несколько улиц, было нарушено трамвайное движение. Также днём 21 июля смерч выходил на берег в Сочи. Он разметал пляжное оборудование, пострадавших нет.

Как писал NEWS.ru, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему в России за последние годы существенно увеличилось количество погодных катаклизмов — аномальная жара, засуха, ливни и даже смерчи. По его словам, в результате глобального потепления изменился режим циркуляции воздушных масс в атмосфере. Вместо того чтобы перемещаться с запада на восток, они движутся с севера на юг и с юга на север. Подобные меридиональные процессы вызывают в высоких широтах антициклоны. Они зависают над Уралом и Западной Сибирью, не пуская сюда циклоны, что создаёт условия для формирования смерчей.