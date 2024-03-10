Мать загуляла на 8 Марта и заперла дома двух маленьких детей Женщина из Новосибирска ушла на праздник и оставила дома двух маленьких детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Новосибирска ушла на всю ночь праздновать Международный женский день и оставила дома двух маленьких детей, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его данным, следователи начали проверку, женщине грозит до трех лет тюрьмы.

Отмечается, что в ночь на 9 марта мать ушла из квартиры, оставив без присмотра малышей трех и пяти лет. Громкий плач детей услышали соседи и вызвали специалистов. Те в свою очередь вскрыли дверь и передали несовершеннолетних компетентным органам. Правоохранители разбираются в случившемся.

В начале марта трое оставленных дома маленьких детей погибли при пожаре в Дагестане. Трагедия случилась в селе Зеленый Бугор Кизлярского района. По предварительным данным, возгорание произошло от дровяной печи, когда мать с младшим ребенком отошли по делам. Отмечается, что отца дома в момент происшествия также не оказалось. Огонь быстро распространился, его пытались тушить соседи. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

До этого полуторагодовалый ребенок стал жертвой пожара в жилом доме, расположенном в селе Варваровка Октябрьского района Амурской области. В ходе тушения пожара также был обнаружен второй ребенок, его удалось спасти. По предварительным данным, родители оставили детей в квартире без присмотра. Возбуждено уголовное дело.