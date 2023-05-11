Мать с приемным сыном в Сочи били и сутками не кормили четверых детей СК возбудил уголовное дело на мать и приемного сына в Сочи об истязании четырех детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело об истязании четырех приемных детей возбудили в Адлерском районе Сочи в отношении 47-летней женщины и ее 19-летнего старшего приемного сына, сообщили на сайте управления СК по Краснодарскому краю. По данным следствия, в период с декабря 2022 года по 1 мая 2023 мать со старшим сыном систематически применяли к четверым несовершеннолетним физическую силу, лишали их пищи на целый день и оскорбляли.

Для истязания потерпевших фигуранты использовали незначительные поводы, такие как непослушание, и таким образом наказывали несовершеннолетних за провинности. О произошедшем потерпевшие рассказали старшим приемным детям, которые уже проживают отдельно от семьи, а те, в свою очередь, сообщили об этом в правоохранительные органы. Данный факт был выявлен в ходе проверки районной прокуратурой, — сообщили в СК.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Несовершеннолетних детей изъяли из семьи. В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания в приемной семье.

По информации Telegram-канала Kub Mash, в полицию обратились две взрослые девушки, которым их младшие братья и сестры пожаловались на побои. Отмечается, что приемная семья начла забирать детей из детдома больше 12 лет назад, когда они проживали в Москве, и только четыре года назад переехали к морю. В общей сложности за это время они забрали 13 детей, над которыми постоянно издевались.

Ранее в Южно-Сахалинске в частном детском саду «Малинка» отвергли обвинения в издевательствах над детьми. Руководитель детсада Елена Малиновская заявила, что соответствующая информация была опубликована в соцсетях бывшей сотрудницей учреждения, которую ранее уволили за ненадлежащее исполнение обязанностей.