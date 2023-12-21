«Мат пропускать?»: доктор оценил введение масочного режима в Петербурге Доктор Мясников ответил анекдотом на введение масочного режима в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор Александр Мясников рассказал анекдот, комментируя возврат масочного режима в Петербурге на Новый год. У себя в Telegram-канале он заявил, что особо ему на это сказать нечего.

Просят прокомментировать введение в Петербурге масочного режима на период массовых мероприятий по поводу НГ. Без комментариев. Анекдот старый вспомнил: «Что сказал папа, когда упал с лестницы?» «Мат пропускать?» «Конечно!» «Тогда ничего!», — написал доктор Мясников.

Ранее главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление о введении масочного режима при проведении массовых мероприятий. Правила распространяются на новогодние, культурные, а также спортивные мероприятия. Отмечается, что масочный режим официально начал действовать с 20 декабря. Поводом для введения масочного режима стал рост заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, а также коронавирусом. За последние четыре недели темпы заболеваемости COVID-19 в Северной столице составили 62,4%.

До этого ученые из китайского Государственного медицинского университета в Шэньяне выяснили, что употребление кофе снижает риск заражения коронавирусом. В исследовании говорится, что богатые полифенолами продукты активизируют иммунный ответ на COVID-19.