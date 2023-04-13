Мать одноклассницы петербургского стрелка раскрыла подробности инцидента Мать одноклассницы стрелка в Петербурге заявила, что он стрелял из игрушечного пистолета в упор

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Пистолет, который девятиклассник принес в школу в Санкт-Петербурге и устроил стрельбу, был игрушечным, рассказала NEWS.ru мать одноклассницы подростка. Женщина утверждает, что мальчик стрелял в учеников в упор. При этом в региональном управлении МВД сообщили, что пистолет был пневматическим. Стрельба произошла в школе № 633 на проспекте Науки в Калининском районе города, в результате были ранены четверо учеников.

Парень принес в школу игрушечный пистолет и начал стрелять в одноклассников. Но поскольку он стрелял в упор, детей с травмами увезли в больницу, — заявила женщина.

В комитете по образованию Петербурга ранее также сообщили, что пистолет был игрушечным. В пресс-службе ведомства объяснили, что пистолет был пластмассовый, это позволило школьнику пронести его в образовательное учреждение.

В петербургском МВД сообщали, что ученик девятого класса перед началом уроков возле школы сначала выстрелил из пневматического пистолета в двух семиклассников, а на перемене после первого урока в туалете произвел несколько выстрелов в двух восьмиклассников. Всех четверых забрали в больницу для оказания помощи, а стрелка доставили в отделение полиции.