Мать экс-полковника ГРУ Скрипаля скончалась в Ярославле

https://static.news.ru/photo/947fe054-510a-11eb-bb60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ярославле возрасте 93 лет скончалась мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. У неё были поражены 25% лёгких, сообщила племянница Скрипаля Виктория.

Бабушка умерла сегодня в 05:00. Она лежала в больнице в реанимации, — цитирует её РИА Новости.

По её словам, Елена Яковлевна была госпитализирована в конце декабря с 25-процентным поражением лёгких. Виктория сообщила, что ей сделали тест на коронавирус, но результата пока нет. Однако она сама заражена.

Виктория добавила, что о том, что ситуация сложная, врачи предупредили сразу — возраст, диабет, аритмия. Женщина была на кислородной поддержке.

Она добавила, что попросила знакомых связаться с британским посольством, чтобы сообщить Сергею Скрипалю и его дочери Юле о смерти родственницы. По её словам, там пообещали, что сообщат.

Сергей и Юлия Скрипаль, по утверждениям британских властей, были отравлены в марте 2018 года в английском городе Солсбери. Спецслужбы Великобритании убеждены, что за этим нападением стоит Россия, тогда как Москва неоднократно отрицала эти нападки, подчёркивая, что каких-либо доказательств виновности российской стороны нет.

Как писал NEWS.ru, ранее Виктория Скрипаль рассказала о телефонном разговоре с Юлией.

Виктория пояснила, что Сергей обеспокоен здоровьем своей 93-летней матери. При этом в последний раз он связывался с семьёй, проживающей в Ярославле, в июне 2019 года.

По её словам, Юлия сообщила о нормальном самочувствии отца. Отец и дочь живут в Великобритании отдельно друг от друга. Примечательно, что Юлия для звонка использовала IP-телефонию и её номер определился как санкт-петербургский.