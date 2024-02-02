Массовое ДТП в Адыгее унесло жизни нескольких человек

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Три человека стали жертвами массовой аварии в Адыгее. Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, три автомобиля столкнулись по дороге в станицу Ханская.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека: 60-летний мужчина и 56-летняя женщина — оба жители Краснодарского края, и 27-летний житель Республики Адыгея, — сказано в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге столкнулись четыре автомобиля, в результате пострадал один человек. Попавшие в аварию машины заняли три полосы, проезд на КАД оказался затруднен.

Также в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП с участием девяти машин, среди которых пять грузовиков. Движение на дороге было перекрыто в оба направления. В ГИБДД сообщали, что пострадали по меньшей мере два человека.

На Ленинградском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с фурой, которое спровоцировало пожар. Авария случилась после того, как грузовик врезался в остановившиеся на светофоре автомобили. Одна машина выгорела полностью, вторая обгорела частично, третью отбросило на десятки метров вперед. Информация о пострадавших не поступала.