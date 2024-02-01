Один человек пострадал в массовом ДТП на КАД в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге столкнулись четыре автомобиля, в результате пострадал один человек, сообщает «78». Попавшие в аварию машины заняли три полосы, проезд на КАД затруднен.

По данным «78», пострадавший получил травмы средней степени тяжести. На место прибыли врачи скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили изданию «Фонтанка», что авария произошла на 50-м км внутреннего кольца КАД в районе Кудрово. Информация о ДТП поступила около 11:00, но очевидцы могли наблюдать последствия и после 14:00, пишет газета.

Видео с места опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На кадрах видна машина с сильно искореженным кузовом, которую погрузили на эвакуатор.

Ранее в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП с участием девяти машин, среди которых пять грузовиков. Движение на дороге было перекрыто в оба направления. В ГИБДД сообщали, что пострадали по меньшей мере два человека.

31 января суд на Урале арестовал водителя автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду «Кедр» и попавшего в ДТП. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroen. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе тренер команды, водитель легковушки и двое его пассажиров.