Машина с людьми упала с обрыва в Кабардино-Балкарии и загорелась В Кабардино-Балкарии погибли три человека из-за падения авто с обрыва с последующим возгоранием

Фото: МВД по КБР

Три человека скончались после того, как автомобиль Mercedes-Benz вылетел с обрыва в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. По данным ведомства, после падения вниз автомобиль вспыхнул. Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением.

В субботу около 13:00 на 19-м километре автодороги Чегем Второй — Булунгу при въезде в селение Нижний Чегем, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, транспортное средство упало в обрыв. В результате три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

В июне в Кольском районе Мурманской области маршрутный автобус съехал с дороги в канаву и опрокинулся на крышу. Два человека были госпитализированы, еще семь получили помощь амбулаторно.

Ранее в Ярославской области произошла авария, в результате которой мужчина заживо сгорел в машине. За рулем находился 52-летний мужчина. Из-за погодных условий он не справился с управлением, врезался в дерево и остановился у АЗС. Очевидцы помогли водителю выбраться из авто, а после машина загорелась. Пассажир же выбраться из салона не успел.