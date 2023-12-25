Машина скорой помощи перевернулась в Саратове Два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Саратове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся на Кумысной поляне напротив лагеря «Дубки» в Саратове, сообщила пресс-служба прокуратуры области. Там отметили, что два человека пострадали.

По факту ДТП органы ГИБДД проводят проверку. Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что водитель УАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Медицинская помощь была оказана фельдшеру и сопровождающему пациента.

До этого на трассе Сургут — Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе произошло смертельное ДТП. Находящаяся за рулем Subaru женщина выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с легковым автомобилем Nissan Almera. Жертвами аварии стали водители двух транспортных средств и пассажир второй иномарки.

Ранее автобус с детьми из Струнино попал в ДТП в Ярославской области, пострадали два человека. Всего в салоне автобуса были 20 детей и 15 взрослых. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, опасности для жизни удалось избежать.

Кроме того, в Москве автомобиль вылетел на встречную полосу и загорелся в результате массового ДТП на МКАД. Момент аварии попал на видео с камер наблюдения. В экстренных службах сообщили о гибели двух человек.