Mash: ВСУ атаковали авиазавод в Смоленске четырьмя БПЛА UJ-22 Airborne

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что Смоленский авиационный завод был атакован четырьмя украинскими беспилотниками UJ-22 Airborne. Опубликовано видео пролета и взрыва одного из дронов ВСУ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным канала, все БПЛА уничтожили и нейтрализовали средствами ПВО и РЭБ.

Mash пишет, что один из дронов сдетонировал около 10 утра 1 октября на бетонной площадке у цеха № 63. Еще два беспилотника рухнули рядом с цехом № 55, в результате была повреждена крыша, осколки упали на взлетно-посадочную полосу аэродрома Северный. Обломки четвертого БПЛА попали в балконы девятиэтажного жилого дома и повредили остекление в торгово-развлекательном центре «Кутузов».

Ранее Telegram-канал Readovka сообщал, что беспилотник UJ-22 может использовать для атак четыре 82-мм мины или эквивалентную по массе взрывчатку. По данным канала, на атаковавших Смоленск дронах был установлен подвесной топливный бак.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал в Telegram-канале, что в общей сложности в небе над Смоленском и пригородами 1 октября было подавлено пять БПЛА самолетного типа. По словам главы региона, пострадавших и разрушений удалось избежать.

Утром 2 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью. По данным ведомства, дрон сбили около 9 часов утра.