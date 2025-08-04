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04 августа 2025 в 18:37

Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках

В Зеленодольске местные жители устроили погоню за мужчиной в колготках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Зеленодольске три женщины, заметив мужчину возле детской площадки, заподозрили его в непристойном поведении, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. За ним бросились в погоню и вскоре задержали подозреваемого. Мужчина был одет в колготки без нижнего белья.

При осмотре также оказалось, что мужчина работает на заводе. На вопрос о том, где его остальная одежда, задержанный отвечать отказался.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранительные органы объявили розыск таксиста, подозреваемого в сексуальных домогательствах к пассажирке. Инцидент произошел в Калининском районе города, когда 24-летняя девушка возвращалась из спортзала домой. По ее словам, водитель-иностранец на автомобиле китайской марки совершал непристойные действия во время поездки. Пассажирка засняла происходящее на телефон и обратилась в полицию.

До этого в американском штате Миссури завершилось судебное разбирательство в отношении 26-летней Рикки Линн Лафлин, бывшей учительницы школы Сент-Джеймса. По данным KRCG, педагог избежала тюремного заключения, несмотря на доказанные факты переписки сексуального характера с 16-летним учеником в октябре 2023 года. В ходе расследования установлено, что женщина отправляла подростку откровенные фотографии и видео.

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