Mash: в новом горно-алтайском детсаду рухнул потолок в ясельной группе

В ясельной группе горно-алтайского детского сада обвалился потолок, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Отмечается, что учреждение новое, строилось два года по федеральной программе и было сдано в конце прошлого года. Обошлось без пострадавших.

Обрушились 200 кг гипсокартона. К счастью, группа пустовала, так как есть и другая проблема — недобор воспитателей. Теперь трещины ползут по хореографическому залу, завхоз поставил подпорки, — говорится в сообщении.

По данным канала, детсад «Сказка» — самый большой в республике, рассчитан на 285 мест. В городской администрации заявили, что подрядчик устранит недостатки. Воспитанников распредели по другим учреждениям.