Mash: мошенники развели крымского политика на десятки миллионов рублей Mash: мошенники обманом похитили у политика Ефима Фикса 45 млн рублей

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Telegram-канал Mash сообщает, что первого зампредседателя Госсовета Крыма Ефима Фикса обманули на 45 млн рублей. По данным канала, злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов и сотрудников Центробанка через мессенджеры общались с ним на протяжении порядка двух недель.

Как утверждает канал, преступники заявили Фиксу, что неустановленные лица пытаются похитить деньги с его сберегательного счета для отправки украинским военным. По сведениям канала, злоумышленники предложили политику безопасную схему как уберечь деньги. Mash отмечает, что Фиксу настоятельно рекомендовали снять со счета его 45 млн и перевести их на другой, «безопасный».

Авторы канала сообщают, что связались с политиком, который в разговоре с журналистами отрицал произошедшее. Канал пишет, что мошенников объявили в розыск.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали участников мошеннического сообщества, которое работало под видом модельного агентства. Аферисты приглашали людей на собеседование якобы для съемок в массовке и под видом трудового договора выдавали бланки на оформление кредита. Следователи возбудили 19 уголовных дел.

Роскачество ранее сообщило, что мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в мессенджере Telegram под видом сотрудников технической поддержки. По данным организации, аферисты связываются с потенциальной жертвой якобы для отмены удаления учетной записи, а для прикрытия используют инвесторские каналы, боты для заработка и ссылки для голосования.