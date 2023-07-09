Люди в военной форме ограбили магазин магии в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое мужчин в военной форме ограбили магазин «Промагия» в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Белгород — Молния». Кроме того, они пытались вымогать у продавцов деньги, утверждая, что предыдущий арендатор помещения задолжал им.

Инцидент произошел накануне вечером. Мужчины заявили продавцам, что вернулись из зоны боевых действий и представились бойцами ЧВК «Вагнер». На рюкзаке у одного из них была соответствующая нашивка.

После того, как им не удалось получить деньги, злоумышленники забрали с прилавка подвеску на цепочке, а затем выхватили из рук продавца другой товар. Когда их попросили оплатить, один из мужчин ответил, что «он себе подарок сделал».

Полиция прибыла в магазин, когда злоумышленники уже покинули магазин. Правоохранители рассказали продавцам, что им уже поступали сообщения о подобных инцидентах из других торговых точек.

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