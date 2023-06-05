«ЧВК «Вагнер», слышала?»: мужчина ограбил цветочный и угрожал продавщице Мужчина спросил продавщицу цветочного о ЧВК «Вагнер» и ограбил магазин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга приставал к посетителям кафе, избил администратора заведения на Кронверкском проспекте, а потом ограбил цветочный на проспекте Добролюбова, сообщает «Фонтанка». Перед тем, как забрать 100 тысяч рублей, мужчин спросил у продавщицы, слышала ли она про ЧВК «Вагнер».

Сообщается, что изначально он планировал купить розы, однако зашел за стойку продавца и начал хватать девушку за локоть. Когда она попросила посетителя отойти, он начал угрожать — обещал «шмальнуть» и ударить ее ножом.

Слышь, тебе нужны проблемы? ЧВК «Вагнер» слышала? <...> Лишнее сделаешь движение, я в тебя нож всажу, отвечаю, — сказал мужчина.

Ранее в центре Москвы мужчина с автоматом и в медицинской маске ограбил автосервис на проспекте Мира. Мужчина достал автомат из дорожной сумки, направил его на сотрудника техцентра и потребовал достать все деньги из кассы. Ему досталось лишь шесть тысяч рублей, преступника разыскивает полиция.

До этого неизвестный мужчина ограбил салон сотовой связи в Кировском районе Санкт-Петербурга. Забрав дневную выручку из кассы, он оставил испуганному продавцу несколько купюр «за неудобства». Видео с моментом ограбления было опубликовано в Сети.