«За неудобства»: грабитель в Петербурге оставил «чаевые» продавцу Неизвестный мужчина ограбил салон сотовой связи в Петербурге, оставив продавцу «чаевые»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Неизвестный мужчина ограбил салон сотовой связи в Кировском районе Санкт-Петербурга. Забрав дневную выручку из кассы, он оставил испуганному продавцу несколько купюр «за неудобства», видео ограбления опубликовал «Канал 78».

Мужчина зашел в салон незадолго до закрытия, около 21:00. Попросил продавца показать что-нибудь «более-менее получше». Затем достал пистолет и потребовал деньги из кассы, успокоив девушку, что не тронет ее.

Пока она собирала деньги, налетчик пояснил, что мелочь ему не нужна. Забрав деньги, он оставил продавцу несколько купюр и покинул салон.

Это тебе за неудобство, извини. Кнопку не нажимай минуты три, — сказал мужчина уходя.

Полиции в его поисках может помочь то, что лицо перед камерами видеонаблюдения мужчина особо не скрывал.

Ранее сообщалось, что полиция в Симферополе при проверке водителей на наркотики нашла в багажнике у одного из них автомат AK-47 и два магазина с патронами. Мужчину задержали, выяснилось, что он готовил нападение на инкассаторов. Изначально задержанный пытался убедить полицию, что машину, в которой нашли оружие, он взял у друга. В итоге задержали еще и приятеля.