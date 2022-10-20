ЛНР: при обстреле поселка Червоный Прапор погибли пять сотрудников МЧС

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Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ повторно обстреляли поселок Червоный Прапор. В результате, как отмечается в Telegram-канале представительства, погибли пять сотрудников МЧС, еще девять человек получили ранения. Удары украинская сторона наносила при помощи американской РСЗО M142 HIMARS.

Во время ликвидации последствий ночного обстрела поселка Червоный Прапор вооруженные формирования Украины нанесли повторный ракетный удар по населенному пункту, в результате которого погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб, — говорит представительство ЛНР в СЦКК.

ВСК в ночь на четверг выпустили по указанному поселку шесть ракет.

К настоящему моменту произошедшее уже прокомментировала пресс-служба МЧС ЛНР. Они рассказали, что четыре сотрудника ведомства погибли, еще восемь были ранены. Во время обстрела спасатели разбирали завалы в поселке.

Ранее в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК появилось сообщение, согласно которому украинские военные обстреляли Лисичанск из РСЗО HIMARS. Всего было выпущено две ракеты. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.