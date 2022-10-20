В ЛНР сообщили об обстреле Лисичанска из РЗСО HIMARS

Фото: US Army

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Лисичанск, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным СЦКК, всего было выпущено две ракеты.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.30 по н.п. Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты), — говорится в сообщении.

Уточняется, что информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

Ранее представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС России продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали суммарно порядка 300 солдат ВСУ на Купянском, Лисичанском и Николаево-Криворожском направлениях.

Также ранее стало известно, что разведка Вагнера заняла новые позиции на Лисичанском направлении. Уточнялось, что рейд бойцов позволил военным расширить зону контроля и занять новые позиции. Вагнеровцы произвели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы, а также осуществили зачистку.