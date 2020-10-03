Лесной пожар на площади 347 га потушили на востоке Ростовской области

https://static.news.ru/photo/56500a88-0566-11eb-b6b8-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели ликвидировали пожар в Цимлянском районе Ростовской области, где на площади 347 гектаров горел лес.

Крупный лесной пожар на территории Романовского лесничества ликвидирован в 13:15 мск. Площадь пожара составила 347 га, — сообщили ТАСС в департаменте лесного хозяйства по Южному федеральному округу.

Пожар удалось локализовать накануне. Самолёт дважды сбрасывал в очаги по 80 тонн воды, уточнил портал DON24.

Природные пожары в регионе начались 30 сентября. Для их тушения были задействованы 721 человек и 192 единицы техники.

Как писал NEWS.ru, природный пожар, начавшийся 26 сентября в Аксайском районе Ростовской области, ликвидировали на следующий день. Огонь распространился на площади 100 га. Первоначально сообщалось об угрозе трём населённым пунктам: хуторам Рыбацкий и Махин, а также станице Ольгинская. Позже экстренные службы рассказали, что перехода пламени на жилые здания хутора Махин и станицы Ольгинской не допущено. Борьбу со стихией осложнили погодные условия — сильный ветер и труднодоступная местность. Для тушения пожара на место ЧП стянули группировку из 239 человек, 59 единиц техники.