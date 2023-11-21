Легковушка в Петербурге сбила иностранца, вышедшего из авто после ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин Конго погиб в ДТП на Кольцевой автодороге на севере Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru. Отмечается, что иностранец не справился с управлением и врезался в отбойник. Но в результате происшествия он не пострадал. Его насмерть сбила машина, когда он вышел на проезжую часть из своего пострадавшего авто.

По данным издания, скорость у LADA Largus, которая сбила иностранца, была высокой. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой.

Во вторник, 21 ноября, под Пензой в ДТП попал перевозивший взрывчатку грузовик «Спецсвязи». Он столкнулся с другим грузовиком и легковым автомобилем. Госпитализированы два человека. Один из большегрузов перевернулся, перекрыв дорогу в обоих направлениях. При осмотре в кузове одного из них обнаружены опечатанные ящики с надписью «Осторожно! Взрывается!». Место оцепили.

Сильный боковой ветер стал причиной смертельного ДТП под Новосибирском. 19 ноября там погибли два человека и более десятка пострадали. Авария произошла на 73-м километре автодороги Р-256. Столкнулись «в лоб» автомобиль «Газель» и Peugeot Boxer. На момент происшествия в салоне маршрутного автомобиля находились 17 человек.