Названа причина смертельного ДТП на «встречке» под Новосибирском МВД: причиной смертельной аварии под Новосибирском стал боковой ветер

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Сильный боковой ветер стал причиной смертельного ДТП под Новосибирском, при котором 19 ноября погибли два человека и более десятка пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на начальника ГУ МВД по Новосибирской области Андрея Кулькова. Авария произошла на 73-м километре автодороги Р-256. Столкнулись «в лоб» автомобиль «Газель» и Peugeot Boxer.

При порыве бокового ветра водитель [«Газели»] утратил контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, столкнулся с маршрутным автомобилем. <...> В результате ДТП два человека погибли, — сказал он.

Днем 19 ноября сообщалось об аварии с участием «Газели» и автомобиля Peugeot Boxer, она произошла в Искитимском районе Новосибирской области. На тот момент было известно об одном погибшем и четырех пострадавших. На момент аварии в салоне маршрутного автомобиля находились 17 человек.

В ночь на 19 ноября в Воскресенском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП на трассе Р-177 с участием автомобиля Nissan Skyline. В результате аварии три человека погибли на месте, один был доставлен в больницу с тяжелейшими травмами. Водитель японской иномарки пошел на обгон, и при перестроении обратно на свою полосу его занесло, и машина улетела в кювет.