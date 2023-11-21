Грузовик «Спецсвязи» со взрывчаткой попал в ДТП под Пензой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перевозивший взрывчатку грузовик «Спецсвязи» попал в ДТП под Пензой, сообщает Telegram-канал «112». Он столкнулся с другим грузовиком и легковым автомобилем. Пострадали два человека. Они госпитализированы.

Авария произошла на трассе М-5, в районе села Подгорное. Один из грузовиков перевернулся, перекрыв дорогу в обоих направлениях. По данным канала, при осмотре места происшествия в кузове одного из большегрузов обнаружены опечатанные ящики с надписью: «Осторожно! Взрывается!» Место оцепили сотрудники ДПС.

Как уточнили NEWS.ru в пресс-службе ГИБДД по Пензенской области, на 574-м км федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» столкнулись автомобиль Kia Rio под управлением мужчины 2002 года рождения, автомобиль Mercedes с полуприцепом под управлением мужчины 1994 года рождения и автомобиль FAW под управлением мужчины 1983 года рождения.

В результате водитель и пассажир автомобиля FAW (мужчина 1958 года рождения) получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка, — отметили в пресс-службе.

Накануне трое российских актеров попали в ДТП на «трассе смерти» в Свердловской области. Речь о Софье Беловой, Александре Брызгалове и Никите Демидове. Авария произошла на 191-м километре трассы Серов — Екатеринбург. Этот участок дороги признан региональным ГИБДД одним из самых смертельно опасных в регионе. Уточняется, что состояние Беловой и Демидова стабильное, у Брызгалова — критическое. Всего в ДТП пострадали девять человек.

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