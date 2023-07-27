«Ланцеты» уничтожили американские БМП Bradley в Запорожской области ВС России уничтожили несколько американских БМП Bradley в Запорожской области

Фото: U.S. Army

Российские военные 58-й армии Южного военного округа уничтожили несколько американских боевых машин Bradley, а также другую технику стран НАТО в Запорожской области, момент уничтожения западной техники опубликовало РИА Новости. По информации источника, удары осуществлялись с помощью беспилотных барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Министерство обороны РФ ранее сообщило об отражении атаки украинских военных в районе населенного пункта Работино, в результате чего была ликвидирована западная техника и вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, переданные ВСУ.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские самолеты МиГ-31, предположительно, выпустили до десяти гиперзвуковых ракет «Кинжал» по территории Украины, после чего в столичном регионе прогремел мощный взрыв. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

До этого появилась информация, что ВКС РФ подняли в воздух 12 бомбардировщиков Ту-95МС для нанесения ударов по территории Украины. Также были зафиксированы из Каспийского моря. На этом фоне на аэродроме Воздушных сил ВСУ в Хмельницкой области прогремели взрывы.