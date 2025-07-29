Кузбасского чиновника осудили за махинации с жильем для детей-сирот

Кузбасского чиновника осудили за махинации с жильем для детей-сирот Экс-главу Яйского округа Кузбасса осудили за злоупотребление с жильем для сирот

В Кемеровской области осужден бывший глава Яйского муниципального округа, признанный виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Чиновник получил шесть лет колонии общего режима за невыполненные обязательства по строительству жилья для детей-сирот.

В Кемеровской области — Кузбассе вынесен обвинительный приговор бывшему главе Яйского муниципального округа за злоупотребление должностными полномочиями, — сказано в сообщении.

В 2021 году администрация округа заключила 17 государственных контрактов на сумму 115 млн рублей для возведения 78 квартир для сирот и других льготных категорий граждан. Однако подрядчики приступили к работе без обязательных банковских гарантий, а дома так и не были построены.

Экс-чиновник, занимавший руководящий пост в период заключения контрактов, не признал вину в ходе следствия и судебного разбирательства. Помимо реального срока, суд постановил взыскать с осужденного 115 млн рублей. Уголовное дело в отношении компании-застройщика продолжает рассматриваться в суде.

Ранее бывший заместитель министра транспорта России Владимир Токарев был осужден Басманным судом Москвы на восемь лет колонии по делу о хищении 700 млн рублей. Аналогичный срок получил Александр Иванов, экс-руководитель группы компаний «Главстройинвест», проходивший по тому же уголовному делу.