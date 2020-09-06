Крымский депутат поднял ребёнка над обрывом ради фотографии

https://static.news.ru/photo/80af2684-f057-11ea-86a3-fa163e074e61_660.jpg Андрей Проценко Фото: Проценко Андрей/facebook.com

Член Ялтинского горсовета Андрей Проценко опубликовал в Facebook фотографию, на которой он держит ребёнка над обрывом. Таким способом он повторил сцену из мультфильма «Король Лев».

Однако не все интернет-пользователи оценили идею крымского депутата. Один из участников группы «Позор и слава нашего города», комментируя пост Проценко, заявил, что мужчина «ради фото рискует жизнью ребёнка».

В ответ Проценко потребовал, чтобы администраторы сообщества удалили эту публикацию. Затем он объявил, что заплатит 5 тысяч рублей любому за информацию о критиковавшем его пользователе.

Проценко работает в спортивном комитете. Он всячески пропагандирует ЗОЖ в своих социальных сетях.

Как ранее писал NEWS.ru, компания Disney потребовала деньги с начальной школы в Калифорнии за нарушение авторских прав после показа фильма «Король Лев» на вечере по сбору пожертвований.