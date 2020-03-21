https://static.news.ru/photo/d2d8c9d8-6baa-11ea-9d76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи из Республики Крым оценили состояние первого заражённого коронавирусом. По их словам, у него нет повышенной температуры и он отлично себя чувствует.

Пациент, ранее прибывший из Франции, был госпитализирован с симптомами ОРВИ с соблюдением всех мер инфекционной безопасности в отдельный бокс. Находился на карантине ещё до момента подтверждения коронавирусной инфекции, — заявили медики.

Также было установлено наблюдение за всеми, кто контактировал с заражённым. В случае выявления симптомов они будут помещены на карантин.

Как ранее писал NEWS.ru, столичные врачи зафиксировали шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.