Врачи из Республики Крым оценили состояние первого заражённого коронавирусом. По их словам, у него нет повышенной температуры и он отлично себя чувствует.
Пациент, ранее прибывший из Франции, был госпитализирован с симптомами ОРВИ с соблюдением всех мер инфекционной безопасности в отдельный бокс. Находился на карантине ещё до момента подтверждения коронавирусной инфекции, — заявили медики.
Также было установлено наблюдение за всеми, кто контактировал с заражённым. В случае выявления симптомов они будут помещены на карантин.
Как ранее писал NEWS.ru, столичные врачи зафиксировали шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен