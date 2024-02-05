Крымчанину вынесли приговор за сообщение о «минировании» Житель Крыма получил условный срок за сообщение о «минировании»

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Житель Красногвардейского района Крыма получил условный срок за сообщение о «минировании», сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике. Суд признал 58-летнего мужчину виновным и назначил ему три года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Как уточнили в пресс-службе, за ложный звонок о минировании объектов инфраструктуры подозреваемого задержали сотрудники МВД и ФСБ. Мужчина признался, что сделал такое сообщение из хулиганских побуждений.

В Кургане ранее осудили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил полицейским ложную информацию о готовящемся взрыве в детском саду. Курганский городской суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого россиянина признали виновным за «минирование» более 800 объектов на территории РФ и Белоруссии. Мужчина был задержан благодаря усилиям оперативных органов двух стран. Россиянин рассылал письма с угрозами весной 2021 года с различных электронных почтовых адресов. Послания он отправлял органам власти и управления, социальной и транспортной инфраструктуры двух стран, а также учреждениям здравоохранения и образования.