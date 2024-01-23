Пьяный россиянин пошутил про бомбу в садике и попал в тюрьму Житель Кургана попал в колонию после шутки о заложенной в детском садике бомбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кургане осудили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил полицейским ложную информацию о готовящемся взрыве в детском саду, передает объединенная пресс-служба судебной системы по региону. Курганский городской суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. Ему назначено наказание — три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

По информации следствия, летом 2023 года осужденный из хулиганских побуждений позвонил в полицию и заявил, что на территории детского учреждения заложено взрывное устройство. На место экстренно выехали сотрудники правоохранительных органов и медицинской помощи, но опасных предметов там обнаружено не было.

Ранее жителя России признали виновным за «минирование» более 800 объектов на территории РФ и Белоруссии. Мужчина был задержан благодаря совместным усилиям оперативных органов двух стран. Россиянин рассылал письма с угрозами весной 2021 года с различных электронных почтовых адресов. Послания он отправлял органам власти и управления, социальной и транспортной инфраструктуры двух стран, а также учреждениям здравоохранения и образования.