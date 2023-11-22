Россиянин получил срок за «минирование» 800 объектов в РФ и Белоруссии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданин России, который в 2021 году разослал сообщения о «минировании» более 800 объектов на территории РФ и Белоруссии, приговорен к двум с половиной годам лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Он был задержан благодаря совместным усилиям правоохранительных органов двух стран.

По результатам расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Советским районным судом Омска лицо, причастное к указанным преступлениям, осуждено и с учетом деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием приговорено к двум с половиной годам лишения свободы и взысканию причиненного материального ущерба в размере 2,5 млн рублей, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В ФСБ уточнили, что россиянин рассылал сообщения с угрозами взрывов в марте — мае 2021 года. Письма были им отправлены с электронных почтовых адресов иностранных доменов в адрес 395 объектов в России и 450 объектов в Белоруссии. Послания с угрозами террористического характера он направлял органам власти и управления, социальной и транспортной инфраструктуры двух стран, а также учреждениям здравоохранения и образования.

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