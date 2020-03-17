https://static.news.ru/photo/6958c368-686d-11ea-a4ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владислав Сергиенко/РИА Новости

Крымское погрануправление ФСБ РФ сообщило о закрытии российско-украинской границы. Причиной стала угроза распространения коронавируса.

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 16 марта — c 00.00 18 марта 2020 года до 00.00 (по местному времени) 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска через государственную границу, установленные в Республике Крым и Севастополе, — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующие меры принимаются для обеспечения безопасности государства и защиты здоровья населения. Пересекать крымскую границу смогут только представители диппредставительств и консульских учреждений, международных организаций, а также иных официальных представительств иностранных государств в Российской Федерации.

Также в список исключений попали экипажи морских и воздушных судов, члены официальных делегаций и дипломаты.

16 марта власти Казахстана приняли решение закрыть границу с Россией из-за введённого в республике режима ЧС в связи с распространением коронавируса. В этот же день была перекрыта российско-белорусская граница, писал NEWS.ru.