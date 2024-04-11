Крупный пожар произошел в складском здании в Удмуртии МЧС: здание по производству пакетов загорелось в Ижевске

Фото: t.me/mchs_official

Сотрудники МЧС тушат крупное возгорание в здании по производству пакетов в Ижевске, передает пресс-служба ведомства. Огонь распространился на площадь 1 тысячи квадратных метров.

Предварительно, 36 человек эвакуировались самостоятельно. По данным администрации, еще один человек может быть внутри, — информируют представители МЧС.

К тушению было привлечено более 80 сотрудников ведомства и 27 единиц техники. Пожар удалось локализовать и не дать огню распространиться на соседние здания.

Ранее пресс-служба МЧС информировала, что в городе Кузнецке Пензенской области загорелся торговый центр. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров. На месте инцидента работали 10 единиц техники и 33 человека личного состава.

До этого крупный пожар площадью 4,5 тысячи квадратных метров произошел на складах в подмосковном Раменском. Ситуация осложнилась, когда огонь перебросился на соседний склад. По информации МЧС, эпицентр пожара находился в помещении для хранения пластиковых изделий. Информации о пострадавших не поступало.