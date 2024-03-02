Пожар на площади 1500 квадратов охватил ТЦ под Пензой МЧС Пензенской области: в Кузнецке на площади 1500 кв.м горит торговый центр

В городе Кузнецк Пензенской области загорелся торговый центр, сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным ведомства, площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуировано 30 человек. Площадь пожара составляет 1500 кв.м. На месте работают 10 единиц техники и 33 человека личного состава, — уточнили в МЧС.

До этого крупный пожар площадью 4500 квадратных метров произошел на складах в подмосковном Раменском. Ситуация осложнилась, когда огонь перебросился на соседний склад. По информации МЧС, эпицентр пожара находился в помещении для хранения пластиковых изделий. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Красноярске на территории пивоваренного завода Zelen загорелось складское помещение. По данным МЧС, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекали 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Предварительно, никто не пострадал.

Накануне огонь охватил четыре квартиры на четвертом этаже жилого дома в Серпухове. По информации регионального МЧС, пожар распространился на площади 155 квадратных метров. Пожарные спасли семерых человек, из них двое детей. По предварительной информации, в одной из квартир произошел взрыв газа, что и спровоцировало пожар. Сведений о пострадавших не поступало.